Kamperen .. ?!

Het is al jaren geleden dat ik samen met een vriendin mocht kamperen. Ik was nog maar veertien, net als mn vriendin en was het kamperen bij een oom en tante van haar, die een minicamping hadden in de polder. Daar konden we met een tent een week op vakantie en was er toch toezicht , zodat ons niks kon overkomen en ze thuis niet in ongerustheid hoefden te zitten over ons. En we konden op school toch vertellen dat we op vakantie waren geweest. Op vakantie van huis uit zat er niet in, dat was te duur, en zo was het bij mijn vriendin ook.

De oom en tante van mijn vriendin zou het waarderen als we klusjes deden op en rond de boerderij en zodoende hoefden we niks te betalen voor het kamperen. Mijn vriendin haar ouders brachten ons er heen en het was prachtig weer. We zouden zelf de tent opzetten. Nou, zo makkelijk was dat nog niet. Van die zeer buigzame stokken door een zoom in de tent krijgen ging nog. Maar dan kwam het. Die stokken moesten zo buigen dat je een soort koepel kreeg en dan kon je de stokken in de grond zetten en een soort pen er in en dan moest de tent staan, tenminste volgens de mensen die met een caravan naast ons stonden. De stokken vlogen bij ons alleen maar als een gek weer recht en er bleef een zielig hoopje over in plaats van een soort koepel. Bovendien lagen we in een deuk en konden niks meer. Nou ja, alleen rennen naar het W.C hok omdat we het bijna in de broek deden van het lachen. In het W.C hok schrokken we ons een ongeluk. We hoorden geknor van een stel varkens die schijnbaar vlak naast het W.C hok liepen. En het stonk er vreselijk naar die beesten. Toen moesten we nog harder lachen , dus toch maar naar die W.C, ondertussen knorden de varkens rustig door, vreselijk snuiven deden ze ook. Niet om aan te horen. Gelukkig stond onze tent rechtop en keurig als een soort koepel zo als het schijnbaar hoorde. De buurman van de caravan had m maar even op gezet. Fluitje van een cent zei ie. Gelukkig maar.

Het luchtbed hadden we in de tent gelegd en opgepompt met een pompje en toen de slaapzakken erin. Kussens en onze spullen en kleren , nog een zaklantaarn en we waren er klaar voor. Gelukkig was het heerlijk weer en konden we lang buiten zijn, een kampvuurtje was er ook , het was best gezellig , niet veel van onze leeftijd, dat was wel jammer, maar ja, misschien kwamen er morgen wel anderen zei de boerin, het wisselt erg. Oké, we zagen wel dan. Toen we gingen slapen was het een stuk afgekoeld.

Gelukkig was de slaapzak lekker warm. En omdat we best moe waren van die dag vielen we snel in slaap. Morgen zouden we de boel wel verkennen. Midden in de nacht werd ik wakker, jeetje, ik moest naar de W.C. Nee toch? Moest ik nu naar dat hok bij die varkens? Het was hartstikke donker, nergens geen licht te zien. Ik had alleen de zaklantaarn. Nou, maar heel snel erheen en heel snel weer terug. Ik rende met de zaklantaarn in de hand richting het W.C hok. Geen lichtknopje te vinden. Het stonk nog steeds vreselijk naar die varkens maar ik hoorde geen geknor meer, het was nu gesnurk geworden, varkens snurkten dus ook. Het was super eng, met alleen de zaklantaarn moest ik naar die w.c en hoe ik het geflikt heb weet ik niet, maar ineens was ik de zaklantaarn kwijt. Ik stierf duizend angsten. Ik zag nu helemaal niks meer. Ik kroop op de grond om de zaklantaarn te zoeken. Nergens te vinden. Ik wist ook niet meer of ik in de w.c was of er al uit was. Ineens voelde ik gras, ik was buiten. En nu? Het was vreselijk donker. Waar was de tent? En ik durfde ook niet overeind te gaan. Nu kon ik me nog op het gras oriënteren , als ik ging staan was er niks waar ik me aan vast kon klampen. Op handen en voeten ging ik richting tent, tenminste dat dacht ik. En toen zat ik met mn handen in de stront, tenminste : daar rook het naar. Ik voelde ook allemaal gekriebel aan m,n voeten, had niet eens in de gaten gehad dat ik op blote voeten was. En overal klonken enge geluiden . Ik bestierf het bijna, waar was ik toch ? Ineens voelde ik grind of stenen, en op het zelfde moment begint er ineens een hond als een gek te blaffen, als ik al niet op de grond zat was ik om gevallen van schrik. Ik zit aan de grond genageld. Ik kan nog maar één ding doen : ik ga gillen als een speenvarken. Ik hou niet meer op van gillen. Ik hoor een deur klappen, de hond gaat als een razende te keer en ik hoor voetstappen aan komen. Ik word gered!!!

De boer staat ineens vlak naast me, een zaklantaarn in de hand. De hond zie ik nu aan een ketting zitten, ik ben helemaal naar hun achterdeur gekropen. De zaklantaarn schijnt in mn gezicht. Tjeetje, wat doe jij hier '' vraagt de boer. Ik kan geen woord uitbrengen. Mijn pyama die ik aan had zit onder de troep en gras en mn handen onder de stront, ja , dat dacht ik al. Ik tril als een blad. De boer brengt me naar de tent terug, ik kan nog steeds niet praten. Mijn vriendin is natuurlijk wakker geworden van het gegil, net als de andere kampeerders. Iedereen vraagt van alles. Ik kan niks zeggen en kruip in de tent en in mn slaapzak en ben de rest van de nacht wakker. Als het licht is geworden is het eerste wat ik zeg : ik wil naar huis, nu meteen.

De ouders van mijn vriendin hebben ons weer opgehaald , want ja toen ik weg wou , wilde mijn vriendin ook niet meer blijven. Wat we de rest van de vakantie hebben gedaan weet ik niet meer, wel weet ik dat kamperen bij de boer niks voor mij was. En het enige wat ik er voor leuks aan over gehouden heb is dat ik nu kan zeggen dat ik weet dat varkens ook snurken, net als mensen.